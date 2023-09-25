Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Giriş: 25.09.2023 - 18:03 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:03
Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.