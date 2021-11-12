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Haberler Gündem Çevre Muğla'da sahile yaklaşan köpekbalıkları böyle görüntülendi! - HABERLER
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Muğla'da sahile yaklaşan köpekbalıkları böyle görüntülendi!

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlığa neden oldu. Çok sayıda köpekbalığının sahile yakın bölgede avlanışı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi

Muğla'da sahile yaklaşan köpekbalıkları böyle görüntülendi! - HABERLER
Sahile yaklaşan köpekbalıkları böyle görüntülendi!
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İHA

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpekbalıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar gelen 5-6 civarında köpekbalığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

İHA'nın haberine göre; bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlar, sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, köpekbalıklarının normalde insanlardan kaçtığını söyledi. Dalgıçlar, köpekbalıklarının boylarının ise 3 metreye yaklaştığını iddia etti.

Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpekbalıkları bölgede şaşkınlığa neden oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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