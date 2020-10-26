Muğla'da sahte içkiye 13 tutuklama

DHA

Muğla'da, sahte içkiye yönelik 17 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, sahte içki ve kaçakçılık olaylarına yönelik 21-26 Ekim'de, il genelinde 17 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, bin 15 litre etil alkol, sahte olduğu belirlenen 130 litre şarap, 40 litre rakı, 38 şişe anason aroması, 399 çeşitli içki kitleri, 2 bin boş makaron, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 65 parça obje, gümrük kaçağı 47 cep telefonu, 896 cep telefonu malzemesi, 1 sahte çek, 2 ruhsatsız tabanca, içki yapımında kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u, polisteki ifadelerinin ardından haklarında adli işlem yapılmak üzere tutanak tutulup, serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 13 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.