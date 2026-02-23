Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Muğla'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

        Muğla'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 16 yaşındaki M.D. tartıştığı 17 yaşındaki ağabeyi Polat Dütrü'yü bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 20:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki çocuk tartıştığı ağabeyini öldürdü

        Muğla'daki olay, Gümüşlük Mahallesi 7’nci Çaltılık Sokak'ta meydana geldi. M.D. ile ağabeyi Polat Dütrü, kardeşi F.D. (12) ve kuzeni İ.A. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; M.D., ağabeyi Dütrü'yü bıçakladı. Karnından ve göğsünden yaralanan Dütrü, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dütrü, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Dütrü, burada kurtarılamadı.

        Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, M.D., F.D. ve İ.A.'yı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 22 Şubat 2026 (İstanbul'da Kar Kapıda Mı?)

        Bir ramazan geleneği: Şerbet... Birbirinden lezzetli iftar içecekleri nasıl hazırlanıyor? Ramazan şerbetinin faydaları ne? İnternet bağlantılı araçlara nasıl sızıyorlar? Hangi yazılım üzerinden otomobilleri dinleyip izliyorlar? Burası Haftasonu'nu Semiha Şahin sundu.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları