        Muğla haberleri: Devrilen motosikletteki Eda öldü! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Devrilen motosikletteki Eda öldü!

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki güvenlik görevlisi 26 yaşındaki Eda Koçin hayatını kaybetti, sürücü H.M.D. yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 15:49 Güncelleme: 18.08.2025 - 15:51
        Devrilen motosikletteki Eda öldü!
        Muğla'da kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Çameli-Fethiye kara yolu Yeşilüzümlü mevkiinde meydana geldi. H.M.D.'nin kontrolünü yitirdiği motosiklet, şarampole devrildi. H.M.D. ile arkasındaki arkadaşı Eda Koçin, yola savruldu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Tavas ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Koçin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ

        Sürücü H.M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
