Bodrumspor'un çileli deplasmanı



BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig yarışı veren Bodrumspor, şampiyonluk yolunda en önemli rakibi Eyüpspor'la oynaması gereken deplasmanı sıkıntılı geçirdi. İstanbul'daki kar yağışı beklentisiyle birçok uçuş iptal edilirken, yeşil-beyazlı kafile yol çilesi yaşamamak için dün oynananması gereken maç öncesi deplasmana erken gitti. Eyüp Stadı'nda dün saat 20.00'de yapılması planlanan maçı bekleyen kafile, 10 ilimizi vuran deprem felaketlerinin haberini kampta aldı. Dün bütün gün depremle ilgili haberleri endişeli bir şekilde takip eden Bodrumsporlular, Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri tatil edilince maçı oynayamadı. Planlanmış seyahatinde değişiklik de yapamayan Bodrumspor kafilesi, bugün öğlen uçakla ilçeye dönebildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-02-07 13:46:50



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