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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da Mehmetçik depremzedelere kucak açıyor

DHA

Bodrum'da Mehmetçik depremzedelere kucak açıyor


Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından, Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 500 depremzedeye yuva oldu. Askeri kampa yerleştirilen ailelere destek veren Mehmetçik, çocuklarla oyunlar oynuyor, spor aktiviteleri yapıyor ve gün boyu depremzedelerin ihtiyaçları için çalışmalar yürütüyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeden ayrılan depremzedeler Türkiye'nin çeşitli illerinde AFAD koordinasyonunda başta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlar olmak üzere oteller, öğretmenevleri ve askeri kamplara yerleştirildi. Bu kapsamda, Bodrum'a 10 binin üzerinde depremzede geldi. Depremzedeler oteller, öğretmenevi ve askeri kampa yerleştirildi. 130'u çocuk olmak üzere 500 depremzede Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'na getirildi. Tüm ihtiyaçların karşılandığı askeri kampta depremzedelere doktor ve psikososyal destek veriliyor. Kadınlar için sanatsal kurslar açılırken, çocuklar kreş ve ana sınıfında eğitimlerine devam ediyor. Bunun yanı sıra kampta kalanlar kafeteryada vakit geçirirken, çocuklar oyun parklarında oyunlar oynuyor. Öte yandan, depremzedeler için seferber olan Mehmetçik çocuklarla gün boyu vakit geçiriyor, sanatsal ve sporsal aktiviteler yaparak onlara moral veriyor.
ÇOCUKLARIM BURADA GÜVENDE
Ailesiyle birlikte 11 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinden Bodrum'a geldiklerini söyleyen evli ve 4 çocuk annesi Mesure Ceylan Köse, "Hatay'da kiralık evde oturuyordum. Kendimize ait ev tamamen yıkıldı. Bulunduğum ev kötü durumda. Birinci derece olmasa da ikinci dereceden akrabalarım depremde vefat etti. Eşimin tarafından ise 52 kişi hayatını kaybetti. Bodrum'a ilk geldiğimizde otelde kaldık ve daha sonra askeri kampa geldik. Burası çok iyi, çocuklarım burada daha güvende. Askeri personel ve komutanlar bizimle ilgileniyor. 5 yaşındaki kızım burada açılan ana sınıfına gidiyor. Askeri kamp içinde kreş var; kardeşini de oraya verdim. Kadınlar için kurs açtılar, bizler de kurslara katılıyoruz" dedi.
'EVİMİZDEYMİŞ GİBİ YAŞIYORUZ'
Adıyaman'dan ailesiyle birlikte gelen fizik öğretmeni Murat Yılmaz ise "Depremde enkazda kalan annemi kaybettim. İlk üç gün çok kötüydü. 5'inci gün Adıyaman'dan çıkmak zorunda kaldık. Ağlayarak yolları geçtik. Adıyaman sınırını geçip Adana'ya vardığımızda biraz rahatlar gibi oldum çünkü insanlarımızın merhametli yaklaşımı bize çok dokundu. Özellikle Bodrum'a geldiğimizde hızlı bir şekilde yaşadığımız kötü anları atlatmaya başladık. Askeri kampa yerleştik. Askeri personellerimiz, komutanlarımız, kaymakamlığa bağlı görevli arkadaşlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar ve halen de yapıyorlar. Olayı unutur gibi olduk ve sanki burada evimizdeymiş gibi yaşıyoruz. Görev yaptığım okulda 12 öğrencimi kaybettik. Acılar çok farklı ve biz bunu yaşadık. Okulumuz ağır hasarlı olduğu için yıkılacak. Görevli olduğum okul Adıyaman'ın en eski okullarından biriydi, belki bir daha ders yapamayacağız. İnşallah okulumuz yerine yeni okullar yapılır, belki aynı öğrencilerimiz olmaz ama farklı öğrencilerle inşallah hayata tutunmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.
'BURADA YARALARIMIZIN SARILDIĞINA İNANIYORUM'
Adıyaman'da sınıf öğretmenliği yapan Meral Yılmaz da "Depreme biz de herkes gibi yatakta yakalandık. O esnada uyanıktım. Deprem olduğunu hissettim ama geçecek diye bekledim. Fakat bir türlü bitmedi. Kapılar kapandı. 3 çocuğum farklı yerlerde yatıyordu, onlara ulaşamayacağım kaygısı yaşadım. Diğer taraftan sıvalar yerinden sökülüyordu. Evimiz orta hasarlı ama öğleden sonra meydana gelen ve sonrasında devam eden artçılar sonrası kötü olmuştur. Depremin ardından Bodrum'a geldik ve askeri kampa yerleştik. Burada gerçekten yaralarımızın sarıldığına inanıyoruz. Herkes güler yüzlü ve yardımcı olmaya çalışıyor. Yemekler çok güzel, kaldığımız yer çok nezih bir ortam. Her türlü ihtiyacımız gideriliyor ve bizim sosyal aktivitelere katılmamız için insanlar ellerinden geleni yapıyorlar. Burada, 'Hayat devam ediyormuş. Önceden de böyle bir yaşantımız vardı' demeye başladık. Acımız büyük ama biz bu acımızı bu insanlar sayesinde hafiflettiğimize inanıyorum" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-19 10:25:56

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