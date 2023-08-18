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        Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:44
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        Robbie Williams, Bodrum'da sahne aldı
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        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)DÜNYACA ünlü yıldız Robbie Williams Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde sahne aldı. Türkiye'de ilk kez sahne alan Williams, konser alanına dolduran hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

        Take That grubundan ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı. Bodrum'da dün gece bir otelde sahne alan Robbie Williams, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı. Günler öncesinden 17 bin 600 liradan satışa başlanan konser biletleri kısa sürede tükendi. 600 bin liraya kadar çıkan loca biletleri de satıldı. 25 yıllık solo kariyerine dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere'de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 single'a imza atan, konserleri izleyici rekorları kıran ve çok sayıda ödül kazanan Robbie Williams, 3 saatlik konserinde 'Let Me Entertain You', 'Rock DJ', 'Kids', 'She's The One', 'Feel', 'Angels' gibi hit şarkıları seslendirdi. Robbie hayranları o anları fotoğrafladı.

        Robbie Williams'a Türkiye seyahatinde 100 kişilik ekibinin yanı sıra Türk asıllı eşi Ayda Field ile çocukları Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) ve Beau'nun (2) eşlik ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

        2023-08-18 11:37:17

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