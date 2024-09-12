Bodrum FK tecrübeli eldiven ile anlaştı

Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor forması ile geçtiğimiz yıl 31 maça çıktı ve 2730 dakika dakika süre aldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Çaykur Rizespor’un 29 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan ile anlaştı. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven Akkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan’ı transferi etti. Yeşil-beyazlı ekip, tecrübeli eldiven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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