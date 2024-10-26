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        Muğla'da 'torbacı'lara operasyon; 5 tutuklama

        MUĞLA'nınBodrum ve Menteşe ilçesinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:50
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        Muğla'da 'torbacı'lara operasyon; 5 tutuklama
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        MUĞLA'nınBodrum ve Menteşe ilçesinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 22 Ekim'de eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda narkotik köpeği 'Skark'ın katılımı ile yapılan aramalarda; 409 gram metamfetamin, 168 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, mini buzdolabına gizlenmiş 2 hassas terazi ve 16 fişek ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit T., Murat A., Uğur B., Seçkin K., Halil İbrahim Ş., tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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