Muğlaspor evinde tekledi

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki hafta önce namağlup liderliğe yükselen Muğlaspor, son iki maçtaki puan kayıplarıyla koltuğu koruyamadı. Sezonun ilk mağlubiyetini 10 kişi kalan rakibi Nevşehir Belediyespor'a tek golle yenilerek alıp zirveden inen Muğla temsilcisi dün evinde Adıyaman FK'yla da 1-1 berabere kaldı. Muğlaspor grubunda 15 puanla zirvenin 4 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

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