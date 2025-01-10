Modern kontrol ve denetim gemisi 'Reis 48' göreve başladı

MAVİ Vatan'ın korunması ve deniz ekosisteminin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla inşa edilen modern kontrol ve denetim gemisi 'Reis 48', Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle göreve başladı.

Mavi Vatan'ın korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen modern kontrol ve denetim gemisi Reis 48, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle göreve başladı. Türkbükü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, STK temsilcileri ile çok sayıda balıkçı katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören daha sonra halk oyunları gösterisiyle devam etti. Gösterinin ardından yapılan protokol konuşmaları sonrası Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dualarıyla açılış kurdelesi kesildi. Protokol heyeti Reis 48'e binerek incelemelerde bulundu. Denize açılan Reis 48, daha sonra hayalet ağ temizliğinin yapıldığını noktaya gitti. Hayalet ağ temizliği ise su altı kamerası tarafından görüntülendi.

Programda konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, "Denizlerimizin ve su kaynaklarımızın daha güçlü bir şekilde korunması amacıyla valiliğimiz himayesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın katkılarıyla bakanlığımız ile yapılan iş birliğiyle çok kıymetli bir su ürünleri kontrol teknemizi Bodrum'da hizmete koyma konusunda sona geldik. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

‘DENETİM ALTYAPIMIZI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Kontrol gemi sayısının 112'ye ulaştığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ise "Denizlerimizin korunması noktasında çok önemli bir değer olduğunu düşündüğüm kontrol gemilerimize, her yıl yenilerini ekleyerek denetim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda bu gemimizle birlikte 111 adet aktif olan kontrol gemisi sayımız 112 adete ulaşmış oldu. Bu gemilerden 26'sı denizlerde faaliyet gösteriyor. Sadece Muğla ve çevresinde balıkçılık faaliyetlerinde görev almayacak uluslararası sularda, Mavi Vatan olarak adlandırdığımız ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olan denizlerimizde özellikle Ege Bölgesi ve uluslararası sularda Sahil Güvenlik Komutanlığımızın etkili bir şekilde yapmış olduğu çalışmalara bizde balıkçılık adına kontrol yaparak bu gemimizin iyi bir şekilde faaliyet göstereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.