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        Fethiyespor deplasmanda liderle oynuyor

        2'NCİLig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor yarın deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:48
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        Fethiyespor deplasmanda liderle oynuyor
        ABONE OL

        2'NCİLig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor yarın deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Yücel Büyük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ömer Gündüz mücadelede forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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