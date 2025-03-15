Fethiyespor deplasmanda liderle oynuyor
2'NCİLig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor yarın deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak.
2'NCİLig Beyaz Grup'ta son olarak Altınordu'yu evinde 1-0 mağlup edip üst sıralara tırmanma yolunda umut tazeleyen Fethiyespor yarın deplasmanda lider Sarıyer'in rakibi olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Yücel Büyük'ün düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Ömer Gündüz mücadelede forma giyemeyecek.
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