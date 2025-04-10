Bodrum FK'dan biletlere büyük indirim

SÜPER Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçını kazanıp alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü, biletlerde büyük indirime gitti. Kritik karşılaşmada Bodrum İlçe Stadı'nda taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçında 5 bin TL'ye satışa çıkan maraton ve 2 bin 500 TL olarak belirlenen kale arkalarını 48 TL'ye indirdi.

Taraftarların da son haftalarda çıkışa geçip ligde kalma yolunda büyük adımlar atan takımlarını yalnız bırakmamak adına biletlere yoğun ilgi gösterdiği kaydedildi. Bodrum Futbol Kulübü, Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu periyotta 17 puan toplayan Ege temsilcisi, 31'inci haftaya 33 puanla 14'üncü sırada girdi.