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        Marmaris'te 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 2 ölü, 3 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTIMarmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 20.04.2025 - 16:40
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        Marmaris'te 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 2'YE ÇIKTI

        Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı T.H.'nin (22) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan T.E. (48) de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yasin E. (21), Türkay E. (51) ve İsveç uyruklu Murphy M.'nin (42) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        KAZA KAMERADA

        Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjü aşıp karşı yöne geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

        Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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