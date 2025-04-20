Marmaris'te 4 araç zincirleme kazaya karıştı; 2 ölü, 3 yaralı (2)

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde refüjü aşıp karşı yöne geçen hafif ticari aracın otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı T.H.'nin (22) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan T.E. (48) de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yasin E. (21), Türkay E. (51) ve İsveç uyruklu Murphy M.'nin (42) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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