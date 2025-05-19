Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltına alındı (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak’ın (25), evinde silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan şüphelilerin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi.

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