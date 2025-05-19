Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltına alındı (2)

        GÖZALTISAYISI 4'E YÜKSELDİMuğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak'ın (25), evinde silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 4 arkadaşı gözaltına alındı (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖZALTISAYISI 4'E YÜKSELDİ

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak’ın (25), evinde silahla öldürülmesine ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan şüphelilerin Rabia G., Yağmur A., Sefer K. ve Murat K. olduğu bildirildi.

        Gülgün AKYOKUŞ/FETHİYE (Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı

        Benzer Haberler

        Muğla'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Muğla'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
        Bodrum FK son 2 maça düşme hattında girdi
        Bodrum FK son 2 maça düşme hattında girdi
        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Evinde tabancayla öldürüldü; sevgilisinin 3 arkadaşı gözaltına alındı
        Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
        Şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi
        Fethiye'de akaryakıt istasyonunda bir kadına şiddet kamerada
        Fethiye'de akaryakıt istasyonunda bir kadına şiddet kamerada