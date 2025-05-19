Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliyede (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin, bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.S., H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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