Muğla'da 33 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mayıs'ta saat 12.25'te, Datça açıklarındaki fiber karinalı lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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