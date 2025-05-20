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        Muğla'da 33 kaçak göçmen kurtarıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına lastik botta geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:27
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        Muğla'da 33 kaçak göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına lastik botta geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mayıs'ta saat 12.25'te, Datça açıklarındaki fiber karinalı lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10'u çocuk 33 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör şüphelisinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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