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        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, şapkalı ve maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:40
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        Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, şapkalı ve maskeli bir kişi taşlı saldırıda bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

        Fethiye’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen şapkalı bir kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelinin yürüyerek parti binası önüne geldiği, elindeki taşı binanın camına fırlattığı, ardından taşı yerden alarak tekrar cama attığı görüldü.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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