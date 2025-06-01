Bodrum FK-Beşiktaş: 0-4

SÜPER Lig’in son haftasında deplasmanda küme düşen Bodrum FK’yı 4-0 yenen Beşiktaş, 2024-2025 sezonunu 4’üncü tamamladı. Bodrum deplasmanından galibiyetle dönen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Samsunspor’un evinde Kayserispor’u 2-1 yenmesi ile maratonu 4’üncü tamamladı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off etabına kalma şansını kaçırdı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren goller Mustafa Hekimoğlu (2), Fernandes ve Mario’dan geldi. Maçın ardından Bodrum FK’lı oyuncular göz yaşlarını tutamadı.

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