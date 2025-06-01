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BodrumFK Teknik Direktörü Jose Morais Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, takımdan ayrılacağını söyledi.
BodrumFK Teknik Direktörü Jose Morais Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, takımdan ayrılacağını söyledi.
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