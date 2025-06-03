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        Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem; toplam 69 kişi etkilendi, 1'i öldü (7)

        TOPLAM69 KİŞİ ETKİLENDİ, 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU PANİK ATAKTAN VEFAT ETTİMuğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 05:27 Güncelleme: 03.06.2025 - 05:27
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        Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem; toplam 69 kişi etkilendi, 1'i öldü (7)
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        TOPLAM69 KİŞİ ETKİLENDİ, 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU PANİK ATAKTAN VEFAT ETTİ

        Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplam 69 kişinin bu durumdan etkilendiğini, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun ise panik ataktan vefat ettiğini belirterek, “Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir. Enerji arzında ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde panik atak nedeniyle 14 yaşında bir evladımız hayatını kaybetmiştir. Panik ve yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden evladımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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