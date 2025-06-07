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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:49
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        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler denize girerek sıcak ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde sahiller doldu. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yalıkavak, Gündoğan ve Türkbükü sahilleri tatilci akınına uğradı. Kentte hava sıcaklığı 33 derece, deniz suyu sıcaklığı 22 derecelere ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerden bazıları denize girmeyi tercih ederken bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise bazı vatandaşlar düzenlenen etkinliklere katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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