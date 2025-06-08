Bodrum sahillerinde bayram yoğunluğu

MUĞLA'nındünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde sahillerde yoğunluk devam etti. Kumbahçe Sahili'nde turistler, denize girerek serinledi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 33 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 22 dereceleri gördü. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken; bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise tatilciler, müzik ve yapılan etkinliklerle eğlendi. Öte yandan Gümbet, Bitez ve Ortakent'te de sahiller doldu.