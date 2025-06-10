Muğla'da yangın; 2 hektar orman zarar gördü

Yatağan'ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiSindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 20 dakikada söndürülürken; 2 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

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