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        Muğla'da yangın; 2 hektar orman zarar gördü

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 14:59 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:05
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        Muğla'da yangın; 2 hektar orman zarar gördü
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        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Yatağan'ın Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiSindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 20 dakikada söndürülürken; 2 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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