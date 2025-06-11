Bodrum'da çatıdan düşen emekli polis yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru Hüseyin Demir (55), 2’nci kattaki evine çatıdan girmeye çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşerek, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konacık Mahallesi Turan Sokak'ta meydana geldi. Evinin anahtarı yanında olmadığı ileri sürülen emekli polis memuru Hüseyin Demir, 2'nci kattaki evine çatıdan girmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Demir'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alan Demir'in yakınları yasa boğulurken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.