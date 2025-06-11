Fethiye'de marinada demirli motoryatta yangın (2)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde marinaya demirli motoryatta çıkan yangına Sahil Güvenlik, marina yetkilileri, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Alevlerin marinadaki diğer teknelere sıçramaması için açığa çekilen yattaki alevler, 1 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürüldü. Teknede büyük oranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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