Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yaralı caretta caretta bulundu

        MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka açıklarında yaralı caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yaralı caretta caretta bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka açıklarında yaralı caretta caretta bulundu. Yüzgeci ve ağzında misina tespit edilen caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alındı.

        Akyaka açıklarında hareketsiz caretta carettayı görenler, durumu DEKAMER'e bildirdi. Yaralı olduğu için hareket edemediği belirlenen deniz kaplumbağası, bölgeye gelen ekipler tarafından kıyıya çıkartılıp, DEKAMER'e götürüldü. Merkezde tüm vücut röntgeni çekilerek detaylı bir değerlendirme yapılan carettanın sağ ön yüzgeci ile ağzında misina tespit edildi.

        DEKAMER'den yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaşın Akyaka’da yüzerken yaralı halde bulduğu ve 'Pınar Tansal' adını verdiği deniz kaplumbağamız ile tanışın. Bulunduğunda yüzgecini sıkan ve ağzından sarkan misinaları vardı Pınar’ın. İlk olarak yüzgeçlerini kurtardık, ardından röntgen görüntüleri ile ağzından sarkan misinanın yuttuğu bir metal klipse bağlı olduğunu fark ettik. Merkezimizde endoskopik yöntemle yapmış olduğumuz müdahaleyle de klips ve misinaları da ağzından çıkardık. Pınar şu an daha mutlu. Yaraları iyileşene kadar misafirimiz olacak. Duyarlılığı için de değerli vatandaşımıza teşekkür ederiz” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        12 sabıkası vardı! Laf attı, dövdü! Kararı duyunca fenalık geçirdi!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!

        Benzer Haberler

        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı
        Datça'da bahçede bitkin halde bulunan yaban keçisi kurtarıldı
        Muğla'da kanyonda başına taş düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Muğla'da kanyonda başına taş düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Fethiye'de marinada demirli motoryatta yangın (2)
        Fethiye'de marinada demirli motoryatta yangın (2)
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, kurtarılamadı
        Fethiye'deki vatandaşlar atık işleme ve getirme tesislerini gezdi
        Fethiye'deki vatandaşlar atık işleme ve getirme tesislerini gezdi
        Bodrum'da maki yangını (2)
        Bodrum'da maki yangını (2)