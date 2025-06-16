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        Muğla'da maki yangını

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde maki yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:26
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        Muğla'da maki yangını
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde yakınlarındaki makilikte, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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