Muğla'da maki yangını (2)
YANGINKAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ; 1 GÖZALTIGöltürkbükü Mahallesi'nde makide çıkan yangına müdahale 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekipleri ile sürüyor.
YANGINKAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKMIŞ; 1 GÖZALTI
Göltürkbükü Mahallesi'nde makide çıkan yangına müdahale 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekipleri ile sürüyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından bölgede yapılan incelemede yangının inşaatta yapılan çalışmada kaynak makinesinden çıktığının tespit edildiği belirtildi. Olayla ilgili inşaatta kaynak yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
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