Muğlaspor'da ayrılıklar var

YENİ sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Muğlaspor'da ayrılıklar yaşandı. Yeşil-beyazlılar; Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay ile vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Birlikte yazdığımız şampiyonluk hikayesinde önemli izler bırakan futbolcularımız Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl, Mehmet Eksik, Muhammet Arslantaş, Harun Atalay ve Mustafa Çay’a teşekkür ediyoruz. Mücadeleniz, emeğiniz ve aidiyetiniz için minnettarız. Bundan sonraki kariyer yolculuğunuzda başarılar sizinle olsun" ifadeleri kullanıldı.