        Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından

        Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, bu sezon evlerinde ilk mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

        Giriş: 20.01.2026 - 09:16 Güncelleme: 20.01.2026 - 09:20
        Sipay Bodrum FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Özbelsan Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, bu sezon evlerinde ilk mağlubiyeti aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, "Aslında oyuna iyi de başlamıştık. Gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarının sonunda golü de bulduk ama ilk yarının uzatmalarında hiç beklemeğimiz bir konsantrasyon eksikliğinde yediğimiz gol bütün takımı oyundan düşürdü. İkinci devreye de o moralsizlikle başladık." dedi.

        İkinci yarı duran toptan yedikleri golden sonra oyuncuların tamamen moralinin bozulduğunu dile getiren Yılmaz "Kırmızı kart , sakatlıklar oyunumuzu baya etkiledi. Onlarda bu skorda etkin oldu. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki hafta için yarından itibaren hazırlanacağız. Sivasspor teknik heyetini, futbolcularını, bütün takımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Özbelsan Sivasspor cephesi

        Sivasspor Yardımcı Antrenörü Evren Otyakmaz da yaptığı açıklamada galip geldikleri için son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

        Otyakmaz şunları söyledi:

        "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Çünkü geçen hafta Erzurum maçında çok iyi mücadele etmiştik, 10 kişi kalmıştık ve kaybettiğimiz bir maç vardı. Bodrum maçına bunun telafi gözüyle bakıyorduk. Kendi sahasında mağlup olmamış bir takımı yenmenin de gururunu yaşıyoruz. Oyunun genelinde iyi oynayan, isteyen bir Sivasspor vardı. Tabii ki Bodrumspor'da buna karşılık verdi. Oyunun git gelli olduğu dönemler var. Kazanmak son derece önemliydi diyebilirim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

