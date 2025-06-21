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        Bodrum FK'da Burhan Eşer sesleri

        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:00
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        Bodrum FK'da Burhan Eşer sesleri
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        TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşen Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör arayışları sürüyor. Yeni sezonda 1'inci Lig'de boy gösterecek yeşil-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcı Jose Morais'le yollar ayrılırken, 2 yıldır takımda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Burhan Eşer'in göreve gelebileceği bildirildi. Daha önce Ertuğrul Arslan'la da temasa geçen kurmayların Burhan Eşer isminde karar kıldığı vurgulandı. Daha önce teknik adamlık tecrübesi bulunmayan Eşer, Bodrum FK'da sırasıyla İsmet Taşdemir, Volkan Demirel ve Jose Morais'in yardımcılığını yaptı.

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