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        Annesiyle aynı okulda sınava girdi

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde Hilal Çolak (18), annesi Ayşegül Çolak (40) ile aynı okulda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:10
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        Annesiyle aynı okulda sınava girdi
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde Hilal Çolak (18), annesi Ayşegül Çolak (40) ile aynı okulda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi.

        ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT için Muğla'da da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi. Fethiye ilçesindeki Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren adaylar, saat 10.00 itibarıyla sınıflara alındı. Adaylardan Hilal Çolak, annesi Ayşegül Çolak ile sınava girdi. Liseyi dışarıdan bitirdiğini ve üniversite hayali kurduğunu dile getiren Ayşegül Çolak, "Kızımla aynı okulda sınava girmek benim için çok heyecan verici. Onunla birlikte bu süreci yaşamak beni hem gururlandırıyor hem mutlu ediyor" dedi. Annesiyle birlikte sınava giren Hilal Çolak ise "Annem azmiyle liseyi dışarıdan tamamladı. Şimdi de üniversite sınavına giriyor. İyi olan kazansın. Başarılar diliyorum" diye konuştu. Öte yandan anne-kız, sınav öncesi okul bahçesinde birbirlerine sarılıp, başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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