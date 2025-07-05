Bodrum FK transferleri açıkladı

Berşan geçen sezon 2'nci Lig ekibi Elazığspor'da 30 maçta 4 golle oynadı. Bodrum FK, genç yıldız adayı Ali Habeşoğlu'yla da 5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı. 20 yaşında, 1.90 boyundaki Ali Habeşoğlu geçen sezon 3'üncü Lig'de 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Hatayspor altyapısında yetişip 2 yıl önce Somaspor'dan Ayvalıkgücü'ne giden Ali, performansıyla önce U20 Milli Takımı'na, ardından ilk kez Ümit Milli Takım'a davet edilmişti.

TFF 1'inci Lig'e döneceği yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Burhan Eşer yönetiminde Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampını sürdüren Bodrum Futbol Kulübü iki takviye yaptı.

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