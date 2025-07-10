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        Takip sırasında 4 polis otosuna çarpan sürücüden 'hatırlamıyorum' savunması

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 polis otosuna çarpan, otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Güven Uğur'un (40), savcılık ifadesi ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:05
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        Takip sırasında 4 polis otosuna çarpan sürücüden 'hatırlamıyorum' savunması
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        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken 4 polis otosuna çarpan, otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Güven Uğur'un (40), savcılık ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Uğur ifadesinde, "Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum" dedi.

        Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesinde meydana geldi. Kötekli Mahallesi'nde yaşayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin araç içerisinde uçucu madde kullandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Güven Uğur, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Menteşe yönüne giden otomobil, takip sırasında 4 polis aracına çarparak hasara neden oldu. Hafif yaralanan Uğur'un araç trafiği ve yayalar için risk oluşturan kaçışı, polisin otomobilin lastiklerine ateş açmasıyla sona erdi. Gözaltına alınan ve yapılan ilk incelemede uçucu madde etkisinde olduğu tespit edilen Güven Uğur, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Uğur'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Uğur ifadesinde, polislerin 'dur' ihtarını duymadığını ileri sürerek, "Durmam yönünde bir ikazda ya da anonsta bulunmadılar. Bulundularsa da duymadım. Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum. İdrar testinde neden uyuşturucu çıktığını bilmiyorum. Olay günü sadece 2-2,5 tüp kadar uçucu madde kullandım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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