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        Muğla'da tarım arazisinde yangın (2)

        1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMilas ilçesi Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:36
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        Muğla'da tarım arazisinde yangın (2)
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        1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Milas ilçesi Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördüğü bildirildi.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fırat AKAY/MİLAS(Muğla),

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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