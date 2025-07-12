Muğla'da tarım arazisinde yangın (2)

Milas ilçesi Meşelik Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 12.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.