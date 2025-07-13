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        Muğlaspor'da Fatih'ten imza

        TRANSFERDE atağa kalkan 2'nci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Somuncu ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:55
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        Muğlaspor'da Fatih'ten imza
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        TRANSFERDE atağa kalkan 2'nci Lig'in yeni temsilcisi Muğlaspor, son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Fatih Somuncu ile anlaşmaya vardı. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan, ardından Fenerbahçe altyapısında gelişimini sürdüren Fatih, kariyerinde sırasıyla Çanakkale Dardanel, 7 Eylül Turgutlu, Çankaya SK, Payasspor, Fethiyespor, Vanspor FK, Tarsus İY, Etimesgut Belediyespor, 68 Aksaray Belediyespor ve Adana 01 FK formalarını terletti. Tecrübeli oyuncu profesyonel kariyerinde 265 resmi maçta görev alıp 17 kez gol sevinci yaşadı. Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza töreninde Mali Asbaşkan Hüseyin Aykal, Mali Komite Başkanı Gül Tütüncü ve Futbol Şube Sorumlusu Tahir Ünsal katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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