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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı, ölümünün ikinci yılında yaptırdığı okulda anıldı.

Kay­ma­kam Mesut Çoban, İskele Mahallesi'ndeki Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu'n­da gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, Necat Ka­bak­lar­lı'nın bıraktığı eserler, dostluklar ve arkadaşlığıyla hiç unutulmayacağını, isminin sonsuza kadar okulda yaşatılacağını söyledi.

Ka­bak­lar­lı'nın eşi Filiz Ka­bak­lar­lı ise "Gururumuz olan sevgili çocuklar sizi burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Eminim ki Necat Bey de aramızda." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından halk oyun­la­rı ve ora­tor­yo gös­te­ri­le­ri su­nuldu, şi­ir­ler okun­du.

Ka­bak­lar­lı anısına düzenlenen okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tö­re­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar ve ve­li­ler ka­tıl­dı.





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