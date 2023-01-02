Muğla'da işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişinin ormanlık alanda başından silahla vurularak öldürülmesiyle ilgi gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın (20) öldürülmesiyle ilgili A.C. (46) ve V.C'yi (32) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Bodrum'da 28 Ağustos 2022'de ormanlık alanda Kenan Uzunay'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili Muğla Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmıştı. İzmir, Burdur ve Isparta Emniyet Müdürlükleri ile yürütülen çalışmada 5 zanlı yakalanmış, gözaltına alınan zanlılardan M.D. F.K, ve N.C. 3 Eylül'de tutuklanmıştı.