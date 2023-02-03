Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi.

Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerinde akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Muğla kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek mangal yaptı, kartopu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları karla kaplandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.