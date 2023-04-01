Yelkende SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin beşinci ayak yarışları başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nde 5'inci ayak yarışları başladı.

Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun beşinci ayağına, 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı. Bodrum açıklarında üç sınıfta yapılan yarışların beşinci ayak ilk gününde, IRC-A ve IRC-B sınıfındakiler iki, destek sınıfındakiler ise bir yarışta mücadele etti.

Coğrafi rotada gerçekleştirilen yarışlara katılan yelkenciler, yarışların sonunda marinaya döndü. Beşinci etap, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Organizasyon, 15-16 Nisan'da 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.

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