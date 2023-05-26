Bodrumspor-Göztepe maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off 1. turunda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 2. tura yükselen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, takımının verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğini ifade etti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, maçın çok zor geçtiğini söyledi.

Sezonun başından bu yana kendilerini, yönetimi ve taraftarı mutlu eden oyuncularına teşekkür eden Taşdemir, "Bugün gerçekten verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe, çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bunun da üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.







- Göztepe cephesi





Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, çok mutsuz ve üzgün olduklarını belirtti.

Göztepe'nin birbirine kenetlenmiş, şahane bir futbolcu grubuna sahip olduğunu aktaran Özkayımoğlu, "Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var, hata yapabilirler. Final maçında iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek bugün galibiyeti aldı ve bir üst tura çıktı. Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. İnanılmaz iş başardık. Buraya gelinceye kadar çocuklar çok çaba sarf etti." ifadelerini kullandı.

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