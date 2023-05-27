Muğla'da kamyonet kasasında 13 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet kasasındaki tuğlalar arasına gizlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.



Kamyonetin üzeri brandayla kaplı kasasındaki aramada, tuğlalar arasına gizlenen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 düzensiz göçmene rastlandı.



Yakalanıp karakola götürülen bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen İ.H.K ve E.A ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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