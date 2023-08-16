Bodrum FK Teknik Direktörü Taşdemir: "Zor bir lig olacak"

MUĞLA (AA) - Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ikinci haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, bu sezon daha zor bir lig olacağını söyledi.

İsmet Taşdemir, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardıklarını belirtti.

Sıkıntılı bir maçta son dakikada da olsa galip gelmenin güzel olduğunu ifade eden Taşdemir, "Lig yeni başlıyor. İyi oynayan iyi kadro kuran ve iyi kadro kuracağı görünen takımlar var. Dolayısıyla bu yıl geçen yıllardan biraz daha farklı ve zor bir lig olacak. Yaklaşık 10 takımın play-off ve şampiyonluk için ciddi bir şekilde kıyasıya yarışacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Taşdemir, "Erzurumspor geçen yıl zorlu bir mücadeleyi kazandı. Aynı oyuncu grubuyla devam ediyorlar. Birbirini bilen, tanıyan bir takım. İyi bir takım ve bizim için zor bir maç olacak." diye konuştu.

Bodrum FK oyuncusu Eren Albayrak ise ilk maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah galibiyeti seri şekline getirip devam ederiz. Buraya gelenler için burası zor bir deplasman, içeride daha iyi mücadele ediyoruz. Daha özverili oynuyoruz. Umarım bunu sahaya yansıtıp devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekip, Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma ve teknik çalışma yaptı.

Kenan Özer ve Musah Mohammed sakatlıklarından dolayı Erzurumspor FK karşısında forma giyemeyeceği, geçen sezon play-off finalinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Süleyman Özdamar'ın da sahada olmayacağı bildirildi.