Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te meydan projesi için yapılan halk oylamasından "hayır" kararı çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te meydan projesi için yapılan halk oylamasından "hayır" kararı çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan proje için düzenlenen halk oylamasında "hayır" oyu daha fazla çıktı.

        Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yer altı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje için referandum kararı aldı.

        Mahallede yaşayabilenlerin oy kullanması için belediye ek hizmet binası önüne 14 sandık kuruldu.

        İki gün süren ve 4 bin 823 mahalle sakininin oy kullandığı halk oylaması sona erdi. Sayım işlemlerinin ardından "hayır" oyunun daha fazla çıktığı bildirildi.

        Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk oylaması sonucuna göre projenin iptal edildiğini söyledi.

        Halkın kararına rağmen meydan projesini hayata geçirmek istemediklerini vurgulayan Oktay, "Marmaris Belediyesi olarak Türkiye'de örnek olabilecek bir duruş sergiledik. İçmeler halkının yıllardır devam eden düğün salonu ve pazaryeri talepleri doğrultusunda elimizdeki imar planları çerçevesinde en uygun olan bu projeyi hazırlamıştık. Sonrasında bu projeye dair olumlu ve olumsuz görüşler olunca referandum yapma kararı aldık. Kararı halkımıza bıraktık." dedi.

        Oktay, meydandaki ticari alanları iptal edip park alanına çevireceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        O molekülün otizmde iyileştirici etkisi var mı? İşte bulunduğu besinler
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi yola çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        İzmir'de kritik önemdeki barajda alarm!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!

        Benzer Haberler

        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" sona erdi
        "20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali" sona erdi
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Muğla Valisi Akbıyık, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine AFAD'a bağış ya...
        Muğla Valisi Akbıyık, tebrik için çiçek gönderilmesi yerine AFAD'a bağış ya...
        Datça'da 17 Ağustos depremi dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı
        Datça'da 17 Ağustos depremi dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla'da düzenlenen klasik diller yaz kursuna konu...
        Prof. Dr. İlber Ortaylı, Muğla'da düzenlenen klasik diller yaz kursuna konu...
        Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi edili...
        Bodrum'da geçici hayvan bakımevinde yaralı yaban hayvanları da tedavi edili...