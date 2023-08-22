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        Kerimoğlu Türküsü Evi kültür turizmine hizmet ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:58
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        Kerimoğlu Türküsü Evi kültür turizmine hizmet ediyor
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        MUĞLA (AA) - Muğla'da, Ege yöresinin ünlü oyun havası Kerimoğlu Zeybeği türküsüne konu olan olayın geçtiği ve 2007 yılında restore edilerek turizme kazandırılan ev, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

        Kerimoğlu Eyüp Efe'nin vurularak öldürüldüğü "Kerimoğlu Türküsü Evi"nde birçok ayrıntı dikkati çekiyor. Evin kapısındaki mermi izleri hala korunuyor. Tek odalı yapının iç dizaynında ise kıl yaygılar üzerine oturma gruplarının oluşturulduğu görülüyor. Yine o dönemde kullanılmış tek kırma tüfek, duvarda asılı duruyor.

        Ziyaretçilere, yöreye has ürünlerin yanı sıra kafeteryada otlu gözleme, börek, yöresel yemekler ve çay sunuluyor. Yaşlılar da türkünün hikayesini anlatıyor.

        Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, Yerkesik Mahallesi'nde bulunan Kerimoğlu Türküsü Evi'nin ziyaretçilerin en çok uğradığı mekanlardan biri haline geldiğini söyledi.

        Kerimoğlu Türküsü'nün kahramanı Pisili Eyüp Efe'nin vurulduğu ev ve müzeye dönüştürülen eklentisinin restore edilerek kültür turizmine kazandırıldığını anlatan Gümüş, tarihi yapının Büyükşehir Yasası ile Menteşe Belediyesine geçtiğini belirtti.

        "Kerimoğlu Türküsü Evi, hikayesi ve etnografik eserlerin sergilendiği müzesi ile gerek il içerisinden gerekse çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Biz de Menteşe Belediyesi olarak Kerimoğlu Türküsü Evi’ni ziyarete gelen vatandaşlarımıza yönelik hizmet veren kafeteryamızı açtık." diyen Gümüş, alanda organik yöresel ürünler ve el emeği göz nuru hediyeliklerin satışa sunulduğu sergiler açarak özellikle kadınlara ek iş imkanı da sağladıklarını ifade etti.

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