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        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:28 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:28
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        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin sahnesinde çıkan ve bahçeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Siteler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki otelin bahçesinde konser ve gösterilerin sunulduğu platformda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, kısa sürede bahçeye yayılarak ağaçlara da sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında, ağaçlar zarar gördü, sahne kullanılamaz hale geldi.

        İncelemeler sonucu yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

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