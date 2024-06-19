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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:23
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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