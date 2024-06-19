GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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