GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 2 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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