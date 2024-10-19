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        Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:26
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        Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor
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        Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

        480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek ekipler geldi. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

        Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgenin sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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