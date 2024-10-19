Muğla'daki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgenin sakinleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dalaman ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da devam ediyor. Karadan ve havadan yangına müdahalede bulunan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

480 personel, 77 araç, 93 arazöz, 17 iş makinesi ve 12 hava aracı yangına müdahale ediyor. Yangınların kontrol altına alınması için civar illerden de destek ekipler geldi. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.

Menteşe ilçesi Turnalı Mahallesi'nde dün sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.

Muğla'nın Dalaman ve Menteşe ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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